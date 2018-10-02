موظفة استقبال تكشف لـ"عمرو أديب" أغرب وقائع التحرش بها (فيديو)



وأوضحت "الحطاب"، في لقاء مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب: "في مرة واحد قالي عايز أوضة حلوة زيك"، فرد أديب: "ربما تكون مجاملة"، فأجابته ضاحكة: "بس مينفعش يشبهني بأوضة".



وأكدت أن بعض النزلاء يتصورون أنهم لكونهم عملاء فمن حقهم التحرش بها، والبعض يعرض عليها العمل في شركته، مشددة على أنها تعرف جيدًا كيف تأخذ حقها.









كشفت جيلان الحطاب، موظفة استقبال في أحد الفنادق، عن أغرب وقائع التحرش التي تعرضت لها أثناء عملها، مؤكدة أن الرجال يعرفون جيدا أنهم يتحرشون، وليس صحيحًا أنهم لا يدركون ذلك.