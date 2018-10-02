أستاذ طب نفسي: "الاكتئاب والهوس بيزيد في فصل الربيع"



وأضاف "أسعد"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن الاكتئاب الموسمي يزيد في فصل الربيع، وأي شخص معرض للإصابة بالاكتئاب في هذه الفترة.



وأشار أستاذ الطب النفسي، إلى أن هناك نوع من الاكتئاب وهو "ثنائي القطب"، الذي يجعل الشخص كئيبا لفترة وفكاهيا وكوميديا لفترة، وهذا النوع هو الأكثر في حالات الانتحار، وكان مصابا بهذا النوع الممثل الكوميدي "روبن ويليامز"، والشاعر المصري صلاح جاهين.

قال الدكتور طارق أسعد، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن فصل الربيع ليس من الفصول المحببة لدى الأطباء النفسيين، لأن "الاكتئاب والهوس بيزيد في فصل الربيع".