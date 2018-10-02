ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أستاذ طب نفسي: "الاكتئاب والهوس بيزيد في فصل الربيع"

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:16 ص
أستاذ طب نفسي: الاكتئاب والهوس بيزيد في فصل الربيع
الدكتور طارق أسعد
طباعة
نعيم يوسف
 
قال الدكتور طارق أسعد، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن فصل الربيع ليس من الفصول المحببة لدى الأطباء النفسيين، لأن "الاكتئاب والهوس بيزيد في فصل الربيع".

وأضاف "أسعد"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن الاكتئاب الموسمي يزيد في فصل الربيع، وأي شخص معرض للإصابة بالاكتئاب في هذه الفترة.

وأشار أستاذ الطب النفسي، إلى أن هناك نوع من الاكتئاب وهو "ثنائي القطب"، الذي يجعل الشخص كئيبا لفترة وفكاهيا وكوميديا لفترة، وهذا النوع هو الأكثر في حالات الانتحار، وكان مصابا بهذا النوع الممثل الكوميدي "روبن ويليامز"، والشاعر المصري صلاح جاهين.
المزيد عن: توك شو الربيع الاكتئاب الموسمي الاكتئاب أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
الجونة
دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
18:55
-
يونج بويز - سويسرا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
18:55
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
آيك أثينا - اليونان
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
21:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
دوري أبطال آسيا 2018
السد - قطر
-
x
17:15
-
بیرسبولیس - إيران
دوري أبطال أفريقيا 2018
بريميرو دي اوجوستو - أنجولا
-
x
18:00
-
الترجي الرياضي - تونس
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/2/2018 8:00:12 AM