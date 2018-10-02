محمد صبحي: مبارك كان أمينا على مصر





وأضاف "صبحي"، في لقاء مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أنه كان يختلف مع نظام مبارك في ملف التوريث، ويقف ضد ذلك بقوة، متابعًا: "لكن هذا الرجل كان أمينًا على مصر".

قال الفنان محمد صبحي، إنه حتى عام 1997، كان يفتخر بإنجازات الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ولكن بعد هذا الوقت كان يختلف معه في سياساته، موضحًا أن هناك الكثير من تصريحاته التي تثبت ذلك.