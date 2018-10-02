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بيع لوحة لفنان صيني مقابل 65 مليون دولار !

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:53 ص
بيع لوحة لفنان صيني مقابل 65 مليون دولار !
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وكالات
 

باع مزاد سوثبي في هونغ كونغ لوحة ثلاثية للفنان الصيني الطليعي، تشاو ووتشي (1920-2013) مقابل 65.2 مليون دولار.

وقال ناطق باسم الجهة المنظمة للمزاد إن لوحة الفنان التشكيلي، تشاو ووتشي، حطمت رقما قياسيا من بين الفنانين التشكيليين الآسيويين، وأضاف أن اللوحة بلا تسمية، وأبدعت في "يونيو- أكتوبر 1985"، وكانت وقتها تزيّن واجهة المجمع التجاري "Raffles City" في سنغافورة.

وأشار الناطق إلى أن مزاد سوثبي طرح اللوحة أولا بسعر 45 مليون دولار، ثم ارتفع السعر حتى 65 مليون دولار، ولم يذكر الناطق اسم مشتري اللوحة.

وتظهر اللوحة منظرا طبيعيا باللونين البرتقالي والبنفسجي تماشيا مع روح المدرسة الغربية التجريدية، واستخدم الفنان عناصر المدرسة الكلاسيكية الشرقية. وأصبح هذا المزيج بين النمطين الغربي والشرقي علامة مميزة للفنان الصيني.


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