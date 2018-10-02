قبل لقاء وفاق سطيف.. انسحاب وعقدة وتفوق كاسح للأهلي في تاريخ مواجهاته ضد أندية الجزائر

يخوض فريق الأهلي مواجهة نارية ضد نظيره وفاق سطيف الجزائري في تمام التاسعة مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تخطي عقبة حوريا كوناكري الغيني، بينما أطاح وفاق سطيف، بفريق الوداد المغربي.

• يتسلح الأهلي بتفوقه التاريخي على أندية الجزائر قبل مباراته ضد وفاق سطيف، حيث سبق والتقي المارد الأحمر مع الأندية الجزائرية في 22 مباراة بالبطولات الأفريقية والعربية جاءت كالتالي:

- أفريقيًا:

تقابل الأهلي مع الأندية الجزائرية في 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 5 مباريات، وسجل 19 هدف واستقبلت شباكه 14 هدف.

- عربيًا:

تقابل الأهلي مع الأندية الجزائرية في 5 مباريات بالبطولات العربية، فاز في 4 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، سجل الأحمر 11 هدفًا واستقبلت شباكه 3 أهداف.

• المواجهة الأولى:

تقابل الأهلي مع الأندية الجزائرية لأول مرة في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1976، وذلك أمام فريق مولودية الجزائر، وخسر المارد الأحمر ذهابًا 3-0 وفاز في لقاء الإياب بهدف دون رد.

• 8 أندية جزائرية واجهت الأهلي:

تقابل الأهلي خلا مشواره الإفريقي مع 5 أندية جزائرية هي:

- مولودية الجزائر (6 مباريات) .. (3 فوز – 2 خسارة – 1 تعادل)

- شبيبة القبائل (4 مباريات) .. (2 فوز – 2 تعادل)

- وفاق سطيف (3 مباريات) .. (1 فوز – 1 خسارة – 1 تعادل)

- شباب بلوزداد (مباراتين) .. (2 فوز)

- اتحاد العاصمة (مباراتين) .. (1 فوز – 1 تعادل)

أما في البطولات العربية التقي الأهلي مع 3 اندية جزائرية هي:

- نصر حسين داي (3 مباريات) .. ( 1 تعادل – 2 فوز)

- اتحاد البليدة (مباراة وحيدة) .. ( 1 فوز)

- مولودية نفط طهران (مباراة وحيدة) .. (1 فوز)

• مواجهات نصف النهائي الأفريقي:

أول مواجهة جمعت الأهلي مع أندية الجزائر في نصف النهائي الأفريقي كانت أمام شبيبة القبائل عام 1981 ولكن انسحب بطل مصر بسبب حادث اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

تكرر اللقاء بين الأهلي و أندية الجزائر في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1988 وكانت أمام منافسه الليلة وفاق سطيف، وتبادل الفريقين الفوز في مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 2-0، وتم اللجوء لركلات الترجيح الذي ابتسمت لصالح بطل الجزائر 4-2.

• ركلات الترجيح "عقدة" الأهلي:

يُعاني الأهلي من "عقدة" ركلات الترجيح أمام الاندية الجزائرية، حيث سبق واحتكم المارد الأحمر لركلات الترجيح أمام أندية الجزائر مرتين وكانت أمام منافسه الليلة وفاق سطيف، المرة الأولى بإياب نصف نهائي دوري الأبطال 1988 وخسر الأهلي 4-2 والثانية بالسوبر الأفريقي 2015، وخسر بنتيجة 6-5.

• المواجهة الأخيرة:

آخر مواجهة جمعت الأهلي مع أندية الجزائر كانت أمام فريق نصر حسين داي في البطولة العربية للأندية عام 2017 وفاز المارد الأحمر 2-1 سجلهما (صالح جمعة – عمرو بركات).



