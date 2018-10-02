بعد عقوبة إكرامي.. تعرف على موقف الشناوي حال تعرضه للإنذار أمام وفاق سطيف الجزائري

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري خطابًا من الاتحاد الإفريقي "الكاف" يفيد بعقوبة الحارس الدولي المصري شريف إكرامي بالإيقاف لمدة مباراتين، على إثر دخوله في مشادة مع طاقم الإسعاف أثناء مباراة الذهاب مع فريق حورويا الغيني، وبالتالي سيغيب الحارس الدولي عن مباراتي الذهاب والعودة أمام وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وسيكون الحارس الثالث للأهلي علي لطفي بديلًا له.

حقيقة إيقاف الشناوي

إيقاف إكرامي أتى في أكثر اللحظات التي يحتاج فيها الأهلي لجميع عناصره لتحقيق اللقب الإفريقي وأكثرها حسمًا، ولكن حتى في حال تعرض الحارس الأساسي للأهلي الدولي المصري محمد الشناوي للإنذار أمام وفاق سطيف الجزائري في مباراة الذهاب فلن يمنعه ذلك من اللحاق بمباراة العودة في الجزائر ولن يضع ذلك الأهلي في خطر الاعتماد على الحارس الثالث علي لطفي.

ووفقًا للائحة دوري أبطال أفريقيا فإنه مع نهاية دور المجموعات يتم رفع الإنذارات عن جميع اللاعبين باستثناء الموقع عليهم عقوبة الإيقاف، وبالتالي فإن الإنذار الذي تحصل عليه الحارس محمد الشناوي في دور المجموعات قد تم رفعه، وأصبح أحمد فتحي هو اللاعب الوحيد الحاصل على إنذار وذلك في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام حورويا الغيني.