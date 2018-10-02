(يلا شوت ) مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر 02-10-2018 دوري أبطال أوروبا بث مباشر





بدأ العمالقة الإيطاليون حملتهم الأوروبية بداية ممتازة بفوزهم على فالنسيا 2-0 على الرغم من طرد كريستيانو رونالدو في الشوط الأول بسبب حادث مع جيسون موريللو. تلقى رونالدو تعليقًا على مباراة واحدة ، وسيغيب عن المباراة القادمة ، ولكنه سيكون متاحًا لمباراة مانشستر يونايتد.





كان يونغ بويز بداية قوية لأول مباراة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد تعادله 3-0 من مانشستر يونايتد.





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متى هو؟

يوفنتوس vs يونغ بويز يقام يوم الثلاثاء 2 أكتوبر.





في أي وقت يبدأ؟

وستنطلق المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا H صراع بين يوفنتوس و يونغ بويز في الساعة 5:55 مساءً (بتوقيت جرينتش) / 6:55 مساءً (CEST).





بالنسبة للجمهور الأمريكي ، يبدأ العرض الساعة 9:55 صباحًا (بتوقيت المحيط الهادي) / 12: 55 مساءً (بتوقيت شرق الولايات المتحدة).





كيف يمكنني مشاهدة يوفنتوس ضد يونغ بويز؟

سيتم عرض الصدام بين يوفنتوس و يونغ بويز على BT Sport 1. يتوفر البث المباشر عبر موقع BT Sport الإلكتروني أو التطبيق.





الجمهور الأمريكي





يمكنك بث مباراة يوفنتوس vs يونغ بويز على خدمة تيرنر الجديدة المباشرة لرياضة البث المباشر Bleacher Report LIVE أو يمكنك البث باستخدام fuboTV.





ستكلف خدمة البث الجديدة تكاليف فردية (2.99 دولار) أو شهريًا (9.99 دولارًا أمريكيًا) أو سنويًا (79.99 دولارًا).





فرقة يوفنتوس

حارس مرمى





Wojciech Szczesny، Carlo Pinsoglio، Mattia Perin





مدافع





ماتيا دي سكيليو ، جورجيو كيليني ، مديحي بيناتيا ، أليكس ساندرو ، أندريا بارزالي ، ليوناردو بونوتشي ، جواو كانسيلو ، دانييل روجاني





لاعب خط الوسط





ميراليم بيانيتش ، سامي خضيرة ، بليز ماتويدي ، امري كان ، رودريجو بينتانكور ، فيديريكو برنارديشي





إلى الأمام





كريستيانو رونالدو ، باولو ديبالبا ، دوغلاس كوستا ، خوان كوادرادو ، ماريو ماندزوكيتش ، مويس كين *





* لاعبين قائمة B





فرقة الشباب البنين

حارس مرمى





ماركو وولفلي ، ديفيد فون بلموس ، داريو مارزينو ، يوشكوا نوينششواندر * ، يوئل تشان *





مدافع





محمد علي كمارا ، ستيف فون بيرغن ، أولسيس جارسيا ، غريغوري ووتريتش ، لوريس بينيتو ، يان كرونيغ * ، الأردن لوتومبا ، ليو سيدو * ، كيفن مبابو ، كريشنيك هاجريزي *





لاعب خط الوسط





ليوناردو بيرتوني ، ميراليم سليماني ، جبريل سو ، نيكولاس مومي نجاماليو ، كريستيان فاسنشت ، ثورستين شيك ، ميشيل أبيشير * ، بيدرو تيكسيرا ، ساندرو لاوبر ، سيكو سانوجو





إلى الأمام





روجر آسالي ، جان بيير نسام ، فيليكس ماميمبي * ، يان أيمي كاساي ، غيومهوارو





* لاعبين قائمة B





يوفنتوس ضد يونج بويز خلاف

الفائز:





يوفنتوس - 1/6

كريستيانو رونالدو - 15/2

التعادل - 22/1



















