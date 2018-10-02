لايف HD.. مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | يلا شوت رابط مباراة الاهلي ووفاق سطيف جودة مميزة بدون تقطيع

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 2

معلق المباراة : علي محمد علي + حفيظ دراجي

موعد المباراة:

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف بث مباشر اليوم الثلاثاء جودة HD

يسعى الأهلي المصري إلى الثأر من ضيفه وفاق سطيف الجزائري عندما يستضيفه الثلاثاء بملعب السلام في القاهرة في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وهي المباراة الرابعة بين الفريقين المصري والجزائري في تاريخ المواجهات بينهما، والثالثة في المسابقة القارية العريقة حيث كانت الأولى والثانية في الدور ذاته عام 1988 عندما تفوق وفاق سطيف بركلات الترجيح (4-2 بعد تبادلهما الفوز كل في ملعبه بهدفين نظيفين) وذلك في طريقه إلى لقبه الأول في المسابقة.

وبعد 27 عاماً، التقى الفريقان في الكأس السوبر الأفريقية 2015 في الجزائر وانتهت المواجهة بفوز بطل الجزائر والقارة السمراء وقتها بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي.

وبلغ الاهلي نصف النهائي على حساب حرية الغيني بالفوز عليه إياباً علي ملعب السلام بالقاهرة برباعية نظيفة، بعد التعادل سلباً ذهاباً، فيما فجّر وفاق سطيف بطل (1988 و2014)، الفائز باللقب مرتين، مفاجأة مدوية باقصاء الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب، بالفوز عليه ذهاباً 1-صفر في الجزائر بهدف نظيف، والتعادل سلباً إيابا بالمغرب.