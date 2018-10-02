مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف – بث مباشر Bein Sport HD 2

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عيّن مدرب الأهلي باتريس كارترون فريقه الذي سيواجه الفريق الجزائري سطيف في نصف نهاية دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء 2-10-2018 ، تأهل فريق الشياطين الحمر إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على فريق هوريويا إيه سي 4-0 في المباراة النهائية وسيستضيف وفاق سطيف في 2 أكتوبر / تشرين الأول ، قبل أن يسافر لمواجهتهم في 23 أكتوبر / تشرين الأول.





وشهدت الفرقة عودة ناصر ماهر بعد غيابه عن مباراتي النادي الأخيرة ضد حوارية والنجمة لأسباب تأديبية.





يدخل النادي الأهلي المصري معسكراً مغلقاً بداية من اليوم الأحد 30-9-2018 وحتى موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري يوم الثلاثاء 2-10-2018 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام بالقاهرة، وذلك من خلال التدريبات الخاصة بقيادة المدير الفني كارتيرون ن أجل الوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات التركيز قبل مواجهة بطل الجزائر.





وقال فرحاني، في تصريحات صحفية: “جاهزون للمواجهة رغم ارتفاع درجة الحرارة. سنعمل كل ما بوسعنا كي نعود بنتيجة إيجابية من مصر، تسمح لنا باللعب بارتياح في مباراة العودة”.





وأضاف “صحيح أنَّنا وجدنا درجة الحرارة عالية بالقاهرة، لكن مع حلول المساء انخفضت تدريجيًا، وبالتالي فما علينا إلا أن نكون عند حسن الظن”.





وأجرى وفاق سطيف، أول حصة تدريبية بتعداد مكتمل؛ حيث ركَّز فيها المدرب رشيد الطاوسي، على التمارين الخفيفة فقط.





تنقل قنوات بي إن سبورت المشفرة مباراة الأهلي ووفاق سطيف وتحديدا قناة beIN SPORTS HD 2 والتس ستبث المباراة بشكل حصري بتعليق كل من علي محمد علي + حفيط دراجي على القناة الصوتية الأولى والثانية، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس والجزائر، بينما تحل المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت دول الخليج في السعودية واليمن وقطر والكويت والبحرين وعمان عدا دولة الإمارات فستكون المباراة في الحادية عشر مساءاً.





ويستعد الأهلي المصري جيداً لتلك المباراة التي سيخوضها أمام وفاق سطيف بطل الجزائر، حيث يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون مؤتمرا صحفيا الاثنين 1-10-2018 داخل قاعة مؤتمرات استاد السلام، بحضور حسام عاشور قائد الفريق وذلك للحديث عن كافة الأمور الفنية المتعلقة بالمباراة وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.





وتفقد مسئولو النادي الأهلي اليوم الأحد، ملعب السلام تمهيدًا لاستضافة المواجهة أمام وفاق سطيف الجزائري، في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.





وعقد الأهلي اجتماعًا تنسيقيًا مع كل من الليبي على الجيلاني منسق عام المباراة أمام وفاق سطيف الجزائري، والعميد ممدوح راغب مدير عام استاد السلام ومندوب من الشركة الراعية "بريزنتيشن"، وذلك لمناقشة جميع الجوانب التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي ووفاق سطيف.





موعد مباراة الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الثلاثاء 2-10-2018 والقنوات الحصرية الناقلة





تنقل قنوات بي إن سبورت المشفرة مباراة الأهلي ووفاق سطيف وتحديدا قناة beIN SPORTS HD 2 والتس ستبث المباراة بشكل حصري بتعليق كل من علي محمد علي + حفيط دراجي على القناة الصوتية الأولى والثانية، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس والجزائر، بينما تحل المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت دول الخليج في السعودية واليمن وقطر والكويت والبحرين وعمان عدا دولة الإمارات فستكون المباراة في الحادية عشر مساءاً.





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كما ضم كارترون كل من باسم علي ، صبري رحيل ، أكرم توفيق ، كريم ندفيد ، أحمد حمدي ، وأحمد حمودي في التشكيلة.





من ناحية أخرى ، أعلن النادي أن سعد سمير ومحمد نجيب وعمرو السليلي وميدو جابر ومروان محسن سيغيب عن مباراة الإياب بسبب الإصابة.





التشكيلة الكاملة:





حراس المرمى: شريف اكرامي ، محمد الشناوي ، علي لطفي.





المدافعون: أحمد فتحي ، محمد هاني ، ساليف كوليبالي ، أيمن أشرف ، علي معلول ، باسم علي ، صبري رحيل.





لاعبو الوسط: حسام عاشور ، هشام محمد ، كريم ندفيد ، أحمد حمدي ، إسلام محارب ، وليد سليمان ، مؤمن زكريا ، أحمد حمودي ، أكرم توفيق ، ناصر ماهر.





المهاجمون: صلاح محسن ووليد أزارو.





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