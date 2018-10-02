موعد مباراة الترجي التونسي ودي اوجوستو في دوري الأبطال والقناة الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يدخل فريق الترجي التونسي اختبارا صعبا أمام بريميرو دي اوجوستو الانجولي، مساء اليوم الثلاثاء، ويأتي ذلك في مباراة ذهاب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الترجي مع دي اوجوستو على ملعب "11 نوفمبر"، اليوم الثلاثاء والموافق 2 أكتوبر، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وكان النادي الترجي قد تأهلي لدور نصف النهائي بعد تخطي عقبة النجم الساحلي بنتيجة المباراتين 3-1 في حين تفوق دي اوجوستو على مازيمبي خلال لقاءين الذهاب والإياب 1-1، حيث استفاد من الهدف خارج أرضه.

ويسعى الفريق التونسي لمواصلة المشوار نحو اللقب الذي غاب عنه منذ فترة طويلة، وستكون المواجهة في نصف النهائي صعبة أمام دي اوجوستو.

وستكون مباراة الترجي ضد دي اوجوستو في دوري الأبطال مذاعة مباشرةً وحصرياً عبر قناة "بي إن سبورت 2 HD" الرياضية القطرية وسيعلق عليها : رؤوف خليف.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباراة لمباراة الترجي التونسي وبريميرو دي اوجوستو عبر موقع الفجر الرياضي.