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بدرية طلبة تعلن وفاة شقيقها

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:19 ص
بدرية طلبة تعلن وفاة شقيقها
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أعلنت الفنانة بدرية طلبة، وفاة شقيقها أحمد وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

 وشاركت طلبة صورة شقيقها تاعية إياه: "البقاء لله.. أخويا أحمد محمد طلبة"، 
 
وحرص عدد كبير من النجوم ومتابعى بدرية طلبة، على مواساتها، ومنهم الفنانة مى كساب، التى قالت لها، "حبيبتى البقية فى حياتك الله يرحمه ويصبركم على فراقه"، فيما قال الفنان حسام داغر "لا إله إلا الله شدى حيلك يا بدرية".

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