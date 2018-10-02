مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو – بث مباشر ريال مدريد وسسكا موسكو– الان مجانا beIN SPORTS

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو – بث مباشر ريال مدريد وسسكا موسكو– الان مجانا

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بطاقة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم

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موعد مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 1 – bein sports HD 1

معلق المباراة : عصام الشوالي

الساعة : 9:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية

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تشكيل ريال مدريد أمام سسكا موسكو:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران – كارفاخال، الوسط: كاسيميرو - كروس – مودريتش، الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - جاريث بيل.

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