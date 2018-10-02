وفاق سطيف .. بث مباشر لعبة الاهلي ووفاق سطيف يلا شوت في دوري ابطال افريقيا اليوم بتاريخ 2-10-2018

لا تفوتوا متعة مشاهدة المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري، علي ملعب "السلام" ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وستنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.





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وفرضت مباراة الأهلي ووفاق سطيف نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لعراقة الأهلي الذي يملك شعبية كبيرة في العالم العربي حاله كحال ضيفه العنيد جداً.

ويحتاج الأهلي للفوز ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية خاصة وأنّ مباراة العودة ستكون في الأراضي الجزائرية التي يحتاج الفوز بها لجهد مضاعف.

بطاقة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم

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موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 2

معلق المباراة : علي محمد علي + حفيظ دراجي

موعد المباراة:

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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تشكيل الأهلي أمام وفاق سطيف :-

حراسة المرمي: محمد الشناوي ، الدفاع: أحمد فتحي - سعد الدين سمير - ساليف كوليبالي - علي معلول، الوسط: حسام عاشور – هشام محمد- ناصر ماهر - إسلام محارب ، الهجوم: صلاح محسن - وليد أزارو.

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