شاهد رونالدو الآن| مشاهدة مباراة يوفنتوس.. بث مباشر يوفنتوس ويونج بويز Live Online | تابع لايف مباراة يوفنتوس بدون تقطيع

شاهد رونالدو الآن| مشاهدة مباراة يوفنتوس.. بث مباشر يوفنتوس ويونج بويز

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بطاقة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم

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موعد مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 4 – bein sports HD 4

معلق المباراة : سوار الذهب

الساعة : 18:55 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 19:55 مساءًا بتوقيت السعودية

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تشكيل يوفنتوس أمام يونج بويز :-

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني ، خط الدفاع: جواو كانسيلو ، ليوناردو بونوتشي ، جورجيو كيليني ، أليكس ساندرو، خط الوسط: سامي خضيرة ، ميراليم بيانيتش ، إيمري كان، خط الهجوم: دوجلاس كوستا ، كريستيانو رونالدو ، باولو ديبالا.

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