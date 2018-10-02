مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وهوفنهايم بث مباشر اليوم الثلاثاء 2-10-2018 دوري أبطال أوروبا

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على هوفنهايم الألماني غداً الثلاثاء 2-10-2018 في السابعة الا5دقائق مساءا بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويسعى السيتي لتحقيق فوزه الأول بالمجموعة.





موقف الفريقين:

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطه بعد 6 انتصارات وتعادل وحيدنويتعادل مع فريق ليفربول الذي يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري في عدد النقاط،متقدمًا عليه بفارق الاهداف.

بينما يأتي فريق هوفنهايم في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة بعد أن تعادل مع نادي شاختار دونيتسك بهدفين لكلٍ منهما، في مباراة الجولة الأولى من دوري المجموعات ضمن منافسات دوري إبطال أوروبا.





تضم مجموعة مانشستر سيتي وهي المجموعة السادسة كل من:- ليون الفرنسي وهوفنهايم الألماني وشاختار الأوكراني.

معلومات عن المباراة:

وصف المدرب الشاب الألماني يوليان ناجلزمان المدير الفني لنادي هوفنهايم مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في دوري أبطال أوروبا هى الأكبر في تاريخ النادي الألماني.





وتحدث يوليان ناجلزمان عن مواجهة هوفنهايم ومانشستر سيتي قائلاً: “بالطبع ستكون مباراة خاصة، الجميع هنا ينتظرها، هو اللقاء الأكبر في تاريخ النادي”.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق المباراة في السابعة مساء الا5 دقائق وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس الرياضية 1 HD.