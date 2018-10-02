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الطالب آمون يعقوب يشرح تطبيقه الذي يجنب البنوك وقوع الأزمات

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:04 ص
الطالب آمون يعقوب يشرح تطبيقه الذي يجنب البنوك وقوع الأزمات
الطالب آمون يعقوب
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نعيم يوسف
 
أكد الطالب آمون يعقوب، 18 عامًا، أحد الذين تم تكريمهم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في الملتقى العربي الأول لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه تم تكريمه على اختراع يساعد البنوك في تجنب الأزمات ويسهل عملها.

وأوضح "يعقوب" خلال لقاءه ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر فضائية التلفزيون المصري، أنه قبل المسابقة بخمسة أشهر التقى مع مدير بنك، واقترحا فكرة بحث الأزمة التي تعرضت لها البنوك عام 2008، لعمل مشروع برمجي لتجنب تكرارها.

وأشار إلى أن البرنامج قادر على توقع الأزمات، ويتيح لمتخذ القرار تجنب وقوع مثل هذه الأزمات.
المزيد عن: وقوع ازمات ملتقى ذوي الاحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصه توك شو الطالب آمون يعقوب الرئيس السيسي ازمات البنوك
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