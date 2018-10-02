عمرو أديب يوجه رسالة لمسؤولي مخابز "الفينو": "الرحمة حلوة"
الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:18 صنعيم يوسف
وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى المسؤول عن مخابز "الفينو"، في مصر، بعد تردد أنباء عن زيادة الأسعار قائلا: "الرحمة حلوة".
وأوضح "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر" الفضائية: "السيد المسئول عن مخابز الفينو.. قريت تصريح لحضرتك إنكم ناويين ترفعوا سعر الفينو، ممكن لو سمحتوا تحطوا الزيادة دي في الجاتوة وتسيبوا الفينو في حاله".
وأضاف: "إحنا بلد بتعمل كل يوم الصبح 44 مليون سندوتش.. الرحمة حلوة".
وأوضح "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر" الفضائية: "السيد المسئول عن مخابز الفينو.. قريت تصريح لحضرتك إنكم ناويين ترفعوا سعر الفينو، ممكن لو سمحتوا تحطوا الزيادة دي في الجاتوة وتسيبوا الفينو في حاله".
وأضاف: "إحنا بلد بتعمل كل يوم الصبح 44 مليون سندوتش.. الرحمة حلوة".