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"ما حصلش نصيب".. ناهد السباعي ترد على طلاقها قبل ساعات من حفل زفافها (فيديو)

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:41 ص
ما حصلش نصيب.. ناهد السباعي ترد على طلاقها قبل ساعات من حفل زفافها (فيديو)
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الفجر الفني
 

علقت الفنانة ناهد السباعي، على طلاقها قبل ساعات من حفل زفافها، قائلة: "ما حصلش نصيب". 

ولفتت "السباعي"، خلال حوارها في برنامج "The Insider بالعربي" المذاع على قناة "دبي" إلى أنه ام يكن بينها وبين زوجها توافق ولهذا السبب وقع الطلاق. 

كانت انتشرت العديد من الأنباء حول نشوب مشادة كلامية بين الزوجين، قبل حفل الزفاف بساعات، وحاول الأهل التدخل لحل الأزمة دون جدوى، وغادرت ناهد العين السخنة عائدة إلى القاهرة، ولحق بها "محمد" لإعادتها للقرية، إلا أنها رفضت العودة معه.


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