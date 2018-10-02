"ما حصلش نصيب".. ناهد السباعي ترد على طلاقها قبل ساعات من حفل زفافها (فيديو)





علقت الفنانة ناهد السباعي، على طلاقها قبل ساعات من حفل زفافها، قائلة: "ما حصلش نصيب".





ولفتت "السباعي"، خلال حوارها في برنامج "The Insider بالعربي" المذاع على قناة "دبي" إلى أنه ام يكن بينها وبين زوجها توافق ولهذا السبب وقع الطلاق.



