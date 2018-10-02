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موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم الثلاثاء 2-10-2018 في دوري الأبطال

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:31 ص
موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم الثلاثاء 2-10-2018 في دوري الأبطال
الاهلي
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منى العوضي
 

 

يواجه فريق الأهلي المصري نظيره وفاق سطيف الجزائري، مساء اليوم الثلاثاء، ويأتي ذلك في مباراة ذهاب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وتقام مباراة الأهلي مع وفاق سطيف على ملعب "الإنتاج الحربي"، اليوم الثلاثاء والموافق 2 أكتوبر، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

 

وكان النادي الأهلي قد تأهلي لدور نصف النهائي بعد تخطي عقبة حوريا الغيني بنتيجة المباراتين 4-0 في حين تفوق وفاق سطيف على الوداد المغربي خلال لقاءين الذهاب والإياب بهدف نظيف.

 

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة المشوار نحو اللقب الذي غاب عن القلعة الحمراء منذ 2013 وستكون المواجهة في نصف النهائي صعبة وحساسة أمام وفاق سطيف.

 

وستكون مباراة الأهلي مع وفاق سطيف في دوري الأبطال مذاعة مباشرةً وحصرياً عبر قناة "بي إن سبورت 2 HD" الرياضية القطرية وسيعلق عليها كلا من؛ علي محمد علي وحفيظ دراجي.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباراة لمباراة الأهلي مع وفاق سطيف عبر موقع الفجر الرياضي.

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