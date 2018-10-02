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بيع كلمات "شمعة في مهب الريح" التي غناها إلتون جون في جنازة الأميرة ديانا في مزاد

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:29 ص
بيع كلمات شمعة في مهب الريح التي غناها إلتون جون في جنازة الأميرة ديانا في مزاد
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رويترز
 
يقام مزاد لنصوص كلمات بعض من أشهر أغاني إلتون جون مثل (روكت مان) و(أي آم ستيل ستاندينج) وأغنية ”شمعة في مهب الريح“ (كاندل إن ذا ويند) النسخة التي غناها في تأبين الأميرة ديانا إذ يعكف كاتب الأغاني الذي تعاون طويلا مع المغني البريطاني على إخلاء أرشيفه.

وقالت قاعة مزادات جوليانز يوم الاثنين إن كاتب الأغاني بارني تابن الذي كتب أكثر من 40 من أغنيات جون الشهيرة سيبيع مجموعة من نصوص الكلمات الأصلية لأغانيه فضلا عن نسخ ملونة من مخطوطات أغاني مثل (بني أند ذا جتس) و(يلو بريك رود).

ومن المتوقع أن تجلب نسخة أغنية ”شمعة في مهب الريح“ التي طبعها تابن ونقشها بعد إعادة كتابتها ليغنيها جون في تأبين الأميرة ديانا عام 1997 ما بين عشرة آلاف و15 ألف دولار في المزاد المقرر أن يقام في نوفمبر تشرين الثاني في نيويورك.

وكتبت الأغنية في بادئ الأمر عام 1973 كنشيد لتكريم الممثلة مارلين مونرو لكن نسخة عام 1997 المهداة إلى ”وردة انجلترا“ كانت ثاني أكثر الأغنيات مبيعا في وقتها.

ويعرض تابن كذلك برنامجا أصليا لجنازة الأميرة ديانا إلى جانب كلمات أغاني منقوشة تحيط بها رسومات باليد منها (دانيال) و(دونت لت ذا صن جو داون أون مي).

وقال تابن إنه يريد مشاركة أعماله مع آخرين.
وقال في بيان ”آمل أن تلهم هذه الأشياء التي شكلت أعمالي وأشعلت عواطفي الآخرين وتسعدهم بقدر ما أسعدتني“.

وسيذهب جزء من عائدات المزاد إلى مؤسسة إلتون جون لعلاج الإيدز.


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