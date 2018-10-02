"صحة البحيرة": إقبال كبير من المواطنين على مسح فيروس "سي" في اليوم الأول

قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن إقبال المواطنين على فحص فيروس سي كان كبيرًا في اليوم الأول.



وأضاف "عثمان" خلال تصريحاته لـ فضائية "DMC" مساء الإثنين، أنه يوجد 408 مركز و1446 فريق طبي في محافظة البحيرة لفحص المواطنين.



وأوضح أنه يوجد موعدين للفحص من 9 صباحًا لـ3 عصرًا، ومن 3 عصرًا لـ6 مساءً، وسيتبقى المراكز مفتوحة لحين الانتهاء من آخر مواطن.

