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"صحة البحيرة": إقبال كبير من المواطنين على مسح فيروس "سي" في اليوم الأول

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:07 ص
صحة البحيرة: إقبال كبير من المواطنين على مسح فيروس سي في اليوم الأول
الدكتور علاء عثمان - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن إقبال المواطنين على فحص فيروس سي كان كبيرًا في اليوم الأول.

وأضاف "عثمان" خلال تصريحاته لـ فضائية "DMC" مساء الإثنين، أنه يوجد 408 مركز و1446 فريق طبي في محافظة البحيرة لفحص المواطنين.

وأوضح أنه يوجد موعدين للفحص من 9 صباحًا لـ3 عصرًا، ومن 3 عصرًا لـ6 مساءً، وسيتبقى المراكز مفتوحة لحين الانتهاء من آخر مواطن.
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