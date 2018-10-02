عاجل.. الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الإثنين، أمرا ملكيا جديدا.





ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني لدعم مركزه المالي.





وتساهم هذه المنحة بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار أمريكي، في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني، وفقا لما نشرته وكالة "واس" بعد منتصف ليل الإثنين.





وأوضحت الوكالة الرسمية السعودية، أن المملكة تؤكد استمرار دعمها للحكومة اليمنية لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها مما سيعود بالنفع على المواطن اليمني.





وتنفذ قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية والإمارات وقوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، منذ مارس 2015، عمليات عسكرية جوية وبحرية وبرية ضد مسلحي حركة "أنصار الله"، المسيطرين على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة الاستراتيجي، ومناطق شاسعة شمالي البلاد.



