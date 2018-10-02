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عاجل.. مدرب المنتخب يكشف السبب الحقيقي وراء استبعاد محمود علاء أمام سوازيلاند

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:21 ص
عاجل.. مدرب المنتخب يكشف السبب الحقيقي وراء استبعاد محمود علاء أمام سوازيلاند
الزمالك
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الفجر الرياضي
 

 

كشف هاني رمزي المدرب المساعد لمنتخب مصر، عن سبب استبعاد محمود علاء لاعب الزمالك، من قائمة الفراعنة لمباراتي سوازيلاند، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون.

 

وقال رمزي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن قائمة المنتخب الوطني تضم أكثر من لاعب في مركز المساك وهم أحمد حجازي وعمرو طارق وعلي جبر وباهر المحمدي ومحمود الونش.

 

وأكد أن محمود علاء ضمن حسابات الجهاز الفني مع العديد من اللاعبين المميزين مثل إسلام عيسى لاعب المصري وطاهر محمد طاهر لاعب المقاولون ووليد سليمان لاعب الأهلي.

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