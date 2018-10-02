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عمرو أديب يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة: "ربنا ينتعكم بالسلامة"

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:37 ص
عمرو أديب يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة: ربنا ينتعكم بالسلامة
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
انتقد الإعلامي عمرو أديب، غياب دور اتحاد كرة القدم المصري عن المشاكل المثارة في الوسط الكروي.

ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، مخاطبًا اتحاد الكرة، "حاسس انك واخد أجازة أو قافل ومش حاسس بالوضع.. ربنا يعنتكم بالسلامة".
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