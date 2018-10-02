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محمد صلاح: الزمالك لم يحترم النجوم فتعرضوا للهزيمة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:10 ص
محمد صلاح: الزمالك لم يحترم النجوم فتعرضوا للهزيمة
الزمالك والنجوم
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الفجر الرياضي
 

 

قال محمد صلاح مدرب النجوم السابق وفاركو الحالي، إن سبب هزيمة الزمالك من فريق النجوم ببطولة الدوري بهدف نظيف جاء بسبب عدم احترام لاعبي الأبيض للمنافس.

 

وصرح صلاح في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر صدى البلد "لم أتوقع فوز النجوم على الزمالك، لكن لما تدرس فرقة لازم تعرف ان صلاح أمين محظوظ على الزمالك وده موجود في كرة القدم".

 

وأضاف: "الزمالك محترمش فريق النجوم بما يكفي، لعيبة الزمالك كانوا فاكرين انهم قادرين يتعادلوا في أي وقت، لكن الفريق معرفش يهاجم علشان يتعادل ويفوز".

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