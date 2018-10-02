يلا شوت الريال | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر يلا شوت | kora live

لم يواجه ريال مدريد (1-0-0) أي مشكلة في المباراة الأولى ضد روما. كانوا أفضل بكثير من خصومهم طوال المباراة كاملة وفازوا في النهاية بسهولة 0-3. تقدم ايسكو في نهاية الشوط الأول ، في حين حسم بايل وماريانو الفوز الجميل. ومع ذلك، فقد فشل ريال مدريد في الفوز في آخر مباراتين، رسم فارغة ضد اتلتيكو مدريد 0-3 بعد خسارة صعبة في اشبيلية. في الموسم الماضي فاز الفريق بهدفين من مبارياته الثلاث خارج أرضه في مرحلة المجموعات. عموما فقدوا ثلاثة فقط من مبارياتهم الـ 18 الأخيرة في المباريات الأوروبية (11-3-3). خسر ريال مدريد أربعة فقط من آخر 34 مباراة أوروبية بغض النظر عن مكانه (23-7-4). لقد فقدوا في أربعة من عشرة رحلاتهم إلى روسيا (2-4-4) ولكن غير مهزوم في هم الثلاثة الماضية (2-0-1).

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