أحمد شوبير يطالب العبور بدعمه في انتخابات الجبلاية

قدم الإعلامي أحمد شويير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، التهنئة لمجلس إدارة نادي العبور برئاسة المستشار حسام عبدالعزيز الذي كان في استقباله على رأس مجلس الإدارة، وذلك لاعتماد المجلس رسميا من قبل اللجنة الأولمبية المصرية .

وتطرقت الزيارة إلى انتخابات اتحاد الكرة التكميلية، المرشح فيها شوبير على مقعد العضو، مطالبا مجلس إدارة نادي العبور بالدعم والتأييد .

من جانبهم أشاد مجلس إدارة نادي العبور، بنجم الأهلي والمنتخب السابق، لدوره في الإعلام و مساندة قضايا الأندية.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الدكتور حسام عبد العزيز، والمستشار طارق ربيع نائب الرئيس، والمحاسب مهاب عبد الحى أمين الصندوق، ومن الأعضاء، المهندس محمد رفعت، والدكتور طارق السيد، وعلاء السيد ، وعمرو ابراهيم ، وندا عصام.

وتأتي زيارة شوبير، في إطار جولاته للأندية أعضاء الجمعية العمومية في اتحاد الكرة، من أجل الأنتخابات التكميلية للجبلاية .