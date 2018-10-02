مؤسس "معاقون بلا هوية": القانون الجديد ينص على صرف البامبرز لمرضى الضمور العصبي

وجه إسماعيل محمود، مؤسس مبادرة "معاقون بلا هوية"، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب قانون الإعاقة الجديد، وأنه مكن ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على حقوقهم المُهدرة.



وقال "محمود" في تصريحات لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، إن من حقنا الحصول على سيارات بمبالغ مخفضة، وشقق سكنية وغيرها من الحقوق المثبتة لنا بالقانون.



وأضاف مؤسس "معاقون بلا هوية"، أن القانون الجديد ينص على صرف "البامبرز" للمصابين بضمور في الأعصاب وغير قادرين على الحركة، موجها الشكر للحكومة.

