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أديب عن رفع سعر الفينو: "سيبوه في حاله"

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:07 ص
أديب عن رفع سعر الفينو: سيبوه في حاله
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
انتقد الإعلامي عمرو أديب، ما يتردد بشأن ارتفاع سعر الفينو قريبًا، قائلا: "ممكن تحطوا الزيادة في التورت والجاتوه".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، "سيبوا الفينو في حاله.. إحنا في بلد بتعمل 44 مليون ساندويتش كل يوم الصبح".
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