برلماني: لا يهمنا في هذه الفترة سوى رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري

أكد النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن حزب مستقبل وطن لا يهمه في هذه الفترة سوى رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري.



وتابع "ناصر"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الإثنين،: "لا نمانع في بث جلسات البرلمان على الهواء بل نتمنى ذلك".



وأضاف أن النواب يبذلون مجهودًا كبيرًا جدًا، وأن دور المجلس كان واضحًا في الفترة الماضية.

