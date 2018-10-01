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هروب 1200 سجين اندونيسي بعد كارثة تسونامي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:57 م
هروب 1200 سجين اندونيسي بعد كارثة تسونامي
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وكالات
 

ذكرت وسائل إعلام إندونيسية، الإثنين، إن نحو 1200 سجين هربوا من ثلاثة سجون مختلفة في جزيرة سولاويسي التي ضربها زلزال وأمواج تسونامي مؤخرا.


ونقلت صحيفة "تيمبو" المحلية عن سري بوجوه أوتامي، المسؤول بوزارة القانون وحقوق الإنسان، إنه تم منح السجناء الهاربين مهلة لمدة أسبوع لزيارة أقاربهم.


وأضاف: "إذا لم يعودوا بعد هذا الأسبوع، ستبدأ السلطات على الفور بالبحث عنهم لضبطهم".


وتابع أنه تم منح السجناء هذا التصريح بسبب الأوضاع الطارئة التي تشهدها سولاويسي.


وأردف أن السجناء هربوا بعدما دمر الزلزال وتسونامي السجون التي هربوا منها.


والجمعة، اجتاحت أمواج تسونامي ارتفاعها 6 أمتار، مدينتي بالو ودونغالا بجزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجات.


وفي وقت سابق أمس، أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا (حكومية)، الشروع في حفر مقابر جماعية لدفن قتلى الزلزال وعددهم 1203 أشخاص حسب حصيلة غير نهائية.


وهذه ليست الكارثة الأولى من نوعها التي تضرب إندونيسيا.


إذ ضرب زلزال جزيرة سومطرة (شمال)، عام 2004، وتسبب في "تسونامي" اجتاح سواحل 13 دولة على المحيط الهندي؛ ما خلف 226 ألف قتيل، بينهم ما يزيد عن 120 ألفا في إندونيسيا.

المزيد عن: هروب سجين زلزال وتسونامي اندونسيا 1200
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