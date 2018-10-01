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"مواطنون ضد الغلاء": السلطات فشلت في تنفيذ قرار كتابة السعر على العبوة (فيديو)

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:59 م
مواطنون ضد الغلاء: السلطات فشلت في تنفيذ قرار كتابة السعر على العبوة (فيديو)
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رقية جمال
 
قال الدكتور حسن هيكل، نائب رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن حجم التجارة الداخلية في مصر تبلغ 800 مليار جنيه، "كعكة كبيرة تحتاج لتنظيم وخاصة بعد انسحاب الدولة".

وقال "هيكل" في تصريحات لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، اليوم الاثنين، الدولة في مرحلة التحول لاقتصاد السوق الحر لم تضع الضوابط الكافية لحماية المستهلك، وحتى قانون حماية المستهلك خلا من السعر العادل، ومفيش حد سواء من المنتجين واتحاد الصناعات والمستثمرين كلهم رفضوا كتابة السعر على العبوة".

وأضاف، أننا طالبنا بحق المستهلك في معرفة أسعار المنتجات، وعندما صدر قرار وزير التموين بإلزام كتابة الأسعار على العبوة، طلبوا 6 أشهر وبعد مرور تلك الفترة فشلت السلطات في تنفيذ القرار.
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