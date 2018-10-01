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مدافع يونج بويز: سنقدم مباراة مثالية أمام يوفنتوس

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:52 م
مدافع يونج بويز: سنقدم مباراة مثالية أمام يوفنتوس
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ريهام عبدالمحسن
 
شدد مدافع يونج بويز ستيف فون بيرجن بأن فريقه يجب عليه أن يلعب مباراة مثالية ضد يوفنتوس غدا.


وخسر بطل سويسرا من مانشستر يونايتد في أول مباراة في دوري أبطال أوروبا وسيواجه السيدة العجوز في تورينو في مباراتهما الثانية.


ولعب اللاعب المخضرم لتشيسينا وباليرمو لذلك سيكون أكثر دراية بيوفنتوس من العديد من زملائه.


وقال فون بيرجن في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة نقلها موقع فوتبول إيطاليا : "لم أحصل على العديد من النقاط من يوفنتوس، أعتقد أنها كانت واحدة فقط".


وأضاف : "يوفنتوس هو أفضل فريق في إيطاليا، إنه حامل اللقب، ولم يخسر الكثير في دوري الأبطال".


واختتم بيرجن تصريحاته قائلاً : "نحن هنا لإظهار ما يمكننا القيام به، في مواجهة مانشستر يونايتد علينا أن نلعب مباراة مثالية".

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