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رئيس شعبة المستوردين: الأسعار زادت 300%

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:56 م
رئيس شعبة المستوردين: الأسعار زادت 300%
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رقية جمال
 
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن كل المعارض التي تقيمها الداخلية والقوات المسلحة ووزارة التموين تقلص درجات التداول في السلع.

وقال "شيحة" في تصريحات لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، اليوم الاثنين، إن كل هذه الحلول لا تساعد في علاج ارتفاع الأسعار ولكنها حلول مؤقتة.

وتابع: "عايزين نشوف أسعار التعليم والسيارات والاستخدامات المعيشية، وجشع المحتكرين"، مضيفا: "بيقولوا عايزين نقلص درجات التداول ليصل المنتج للمستهلك بسهولة، إزاي هتلغوا تجار التجزئة والجملة فالقصة مش هتيجي كده والحلول مش هتبقى كده".

وتابع: "فيه بعض الصناعات تاجر واحد أو اتنين فقط يحتكرونها، وعلينا إدخال كثير من التجار لتنخفض الأسعار بدلًا من زيادة الأسعار 300% و350%".
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