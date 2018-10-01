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5 مباريات في مجموعة القاهرة بالقسم الثالث

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:53 م
5 مباريات في مجموعة القاهرة بالقسم الثالث
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رأفت أمين
 
تنطلق في الثالثة من عصر الثلاثاء خمسة مباريات في إطار الأسبوع السابع لمنافسات المجموعة السادسة من دوري القسم الثالث.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ألماظه بقيادة جمال تركى صاحب الـ 11نقطه مع نظيرة فريق فريق مصر للتأمين بقيادة رمضان ابراهيم الذي يملك نفس رصيد المنافس.

ويلعب فريق الاميريه بقيادة خالد سعد برصيد نقطتين مع الاتصالات بقيادة فنية جديدة لأكرام عبد المجيد برصيد 10نقاط.

ويلتقي العبور برصيد 6 نقاط مع اسكو بقيادة يحيى مصطفى برصيد نقطتين
ويلعب فريق القومى بقيادة حاتم حسن برصيد 7 نقاط مع فريق الغابه بقيادة مصطفى طه برصيد 9 نقاط.

ويخوض فريق المرج بقيادة على سليمان برصيد 4 نقاط لقاء مرتقبة مع فريق منشيه ناصر بقيادة حمزه على بدون رصيد.

وتم تأجيل مباراتي السكه الحديد والبلاستيك، وبهتيم واتحاد الشرطه بسبب كأس مصر.

- ترتيب المجموعة الخامسة :

1- البلاستيك 16 نقطة
2- اتحاد الشرطه 15 نقطة
3-السكه الحديد 11 نقطة
4-التأمين 11 نقطة
5-بهتيم 11 نقطة
6-الماظه 11 نقطة
7- الاتصالات 10 نقاط
8- الغابه 9 نقاط
9- القومى 7 نقاط
10-العبور 6 نقاط
11-المرج 4 نقاط
12- الاميريه نقطتين
13-اسكو نقطتين
14-منشبه ناصر بلا نقاط

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