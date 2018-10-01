النقد الدولي: صدمة تهدد الاقتصادات مع احتدام النزاعات التجارية

حذرت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، من صدمة واسعة تهدد الاقتصادات مع احتدام النزاعات التجارية حول العالم.







وقالت "لاجارد" في مؤتمر صحفي من واشنطن: "إذا زاد احتدام النزاعات التجارية الجارية حاليًا، فمن الممكن أن تسبب صدمة أوسع نطاقًا في الاقتصادات الصاعدة والنامية".







وارتفعت حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة من جهة، ودول الاتحاد الأوروبي والصين وكندا من جهة أخرى، إذ تطالب واشنطن بما أسمته "اتفاقيات تجارية عادلة".







وأبدت مدير الصندوق، تشاؤمها حيال توقعات سابقة في يوليو الماضي للنمو العالمي، البالغ 3.9 بالمئة لعامي 2018 و2019.







وزادت: الآفاق أصبحت أقل إشراقًا بعدئذ، كما سترون في تنبؤاتنا المحَدَّثة عند صدورها الأسبوع القادم.. فهناك دلائل تشير بالفعل إلى أن النمو العالمي استقر عند مستوى ثابت (توقف عن النمو).







لكن لاجارد، نوهت لوجود دلائل، تشير إلى تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، وخاصة في منطقة اليورو واليابان.







وفي نفس الوقت، تتصاعد التحديات في عدد من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل، بما في ذلك أمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وإفريقيا جنوب الصحراء.







وتابعت: كثير من هذه الاقتصادات هناك، تواجه ضغوطا بسبب ارتفاع سعر الدولار، وتضييق الأوضاع في الأسواق المالية.. وبعضها يواجه الآن تدفقات رأسمالية خارجة.







لكنها أشارت إلى أن النمو العالمي الحالي، في أعلى مستوياته منذ 2011، حين كانت الاقتصادات تتعافى في مرحلة ما بعد الأزمة.







وقالت إن البطالة تواصل الانخفاض في معظم البلدان، "كما تراجعت نسبة سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع إلى مستوى منخفض يبلغ أقل من 10 بالمئة".







وطالبت مدير الصندوق، ببناء نظام تجاري عالمي أفضل، "نحتاج إلى العمل معًا لنزع فتيل التصعيد في النزاعات التجارية الجارية".







كما دعت إلى تنفيذ إصلاحات جريئة، يتطلبها دعم الزخم الاقتصادي والحفاظ عليه، "إنه التصرف الصحيح الآن أكثر من أي وقت مضى".







وتطرقت لاجارد إلى رقم بشأن الدين العالمي – سواء العام أو الخاص – مؤكدة أنه بلغ مستوى مرتفعًا قياسيًا، هو 182 تريليون دولار، بزيادة 60 بالمئة عن 2007.