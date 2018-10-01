اتحاد سوق العبور: من الصعب السيطرة على الأسواق العشوائية.. ويطالب الدولة بوضع قيود

قال حاتم النجيب، نائب رئيس اتحاد تجار سوق العبور، إنه من الصعوبة السيطرة على الأسواق العشوائية، مطالبًا الدولة بوضع القيود والدخول لتلك الأسواق مثل سوق العبور وغيره لمراقبة الأسعار.





وأضاف "النجيب"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، اليوم الاثنين، إنه يجب زيادة التنافس للقضاء على المحتكرين وجشع التجار لصالح المواطن البسيط.



