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اتحاد سوق العبور: من الصعب السيطرة على الأسواق العشوائية.. ويطالب الدولة بوضع قيود

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:50 م
اتحاد سوق العبور: من الصعب السيطرة على الأسواق العشوائية.. ويطالب الدولة بوضع قيود
أرشيفية
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رقية جمال
 
قال حاتم النجيب، نائب رئيس اتحاد تجار سوق العبور، إنه من الصعوبة السيطرة على الأسواق العشوائية، مطالبًا الدولة بوضع القيود والدخول لتلك الأسواق مثل سوق العبور وغيره لمراقبة الأسعار.

وأضاف "النجيب"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، اليوم الاثنين، إنه يجب زيادة التنافس للقضاء على المحتكرين وجشع التجار لصالح المواطن البسيط.

وأشار إلى أن سعر كيلو الموز الآن يتراوح سعره من 3 إلى 5 جنيهات؛ نظرا لتفاوت درجاته، بحسب قوله.
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