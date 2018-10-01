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ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:46 م
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
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شيماء عطية - تصوير: ياسمين عليوة
 
أهدت إدارة ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي دروع تكريمية لعدد من الجامعات الداعمة للملتقى وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان قبل قليل على مسرح القبة بجامعة القاهرة، والجامعات المكرمة هي: جامعة القاهرة، وجامعة المنوفية، والجامعة البريطانية، وأكاديمية طيبة.

المهرجان يشارك في فعالياته 14 دولة عربية وأجنبية، هي: مصر، تونس، السعودية، لبنان، المغرب، العراق، سلطنة عمان، الكويت، الأردن، اليمن، المكسيك، أوكرانيا، كندا، استراليا، وتستمر فعالياته حتى 7 أكتوبر وتحتضنها جامعات القاهرة والمنوفية والبريطانية، والمركز الأوليمبي، أكاديمية طيبة، قاعة صلاح جاهين، ومسرح وزارة الشباب والرياضة.


ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)
طباعة
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