سبق – السعودية | اللجنة الوزارية تنتهي من معاينة مشروع "الاتصالات اللاسلكية" بالمنطقة الغربية
الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:47 مالفجر السعودي
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نتهت اللجنة الوزارية المكونة من جهات عدة قبل أيام عدة من الشخوص على مواقع ومعاينة مشروع تأسيس شبكة الاتصالات اللاسلكية بالمنطقة الغربية؛ للتأكد من تنفيذ المشروع المقدرة قيمته الإجمالية بـ105 ملايين ريال، الذي أُرسي على إحدى الشركات في تاريخ 1434.
ويهدف المشروع لتغطية كل من مكة المكرمة وجدة والطائف والمدينة المنورة ومحافظاتها، والطرق السريعة بينها؛ للتواصل السريع بين المستشفيات والإدارات وأقسام الطوارئ، في المستشفيات الطرفية والتخصصية والمرجعية، وتحديد أماكن الإسعافات، ومتابعة حركتها.
وأوضحت "سبق" أن اللجنة التي تم تشكيلها من جهات عدة، وباشرت أعمالها مطلع الشهر الحالي، بدأت أعمالها والوقوف ميدانيًّا في أماكن عدة بالمنطقة، يفترض أن تكون الأبراج فيها قائمة، وهو ما لم يتم تنفيذه، بحسب المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن الأبراج الحالية مستضافة، ولا تعود ملكيتها للصحة إطلاقًا، ولم تستبعد أن يتم استدعاء اللجنة المشرفة على المشروع، وكذلك اللجنة المسؤولة عن ترسية المشروع للتحقيق في ذلك.
المصدر:- صحيفة سبق
نتهت اللجنة الوزارية المكونة من جهات عدة قبل أيام عدة من الشخوص على مواقع ومعاينة مشروع تأسيس شبكة الاتصالات اللاسلكية بالمنطقة الغربية؛ للتأكد من تنفيذ المشروع المقدرة قيمته الإجمالية بـ105 ملايين ريال، الذي أُرسي على إحدى الشركات في تاريخ 1434.
ويهدف المشروع لتغطية كل من مكة المكرمة وجدة والطائف والمدينة المنورة ومحافظاتها، والطرق السريعة بينها؛ للتواصل السريع بين المستشفيات والإدارات وأقسام الطوارئ، في المستشفيات الطرفية والتخصصية والمرجعية، وتحديد أماكن الإسعافات، ومتابعة حركتها.
وأوضحت "سبق" أن اللجنة التي تم تشكيلها من جهات عدة، وباشرت أعمالها مطلع الشهر الحالي، بدأت أعمالها والوقوف ميدانيًّا في أماكن عدة بالمنطقة، يفترض أن تكون الأبراج فيها قائمة، وهو ما لم يتم تنفيذه، بحسب المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن الأبراج الحالية مستضافة، ولا تعود ملكيتها للصحة إطلاقًا، ولم تستبعد أن يتم استدعاء اللجنة المشرفة على المشروع، وكذلك اللجنة المسؤولة عن ترسية المشروع للتحقيق في ذلك.
المصدر:- صحيفة سبق
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