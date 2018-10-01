برلمانية: عدد ساعات عمل مجلس النواب خلال 3 أدوار تشريعية وصل إلى 1330 ساعة
الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:44 مأمنية فوزي
قالت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين وعضو مجلس النواب، إن مجلس النواب كان يعمل عدد ساعات كبيرة جدًا وصل إلى 1330 ساعة خلال 3 أدوار تشريعية مختلفة.
وأكدت "أبو السعد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الإثنين، أن هذا البرلمان قام بدور لم يقم به برلمان سابق على الإطلاق.
وتابعت: "لدينا مجموعة كبيرة جدًا من التشريعات في الفترة المقبلة، ويهمنا أن يكون لدينا مجموعة كبيرة من القوانين وعلى رأسهم قانون العمل وقانون الأحوال الشخصية".