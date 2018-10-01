برلمانية: عدد ساعات عمل مجلس النواب خلال 3 أدوار تشريعية وصل إلى 1330 ساعة

قالت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين وعضو مجلس النواب، إن مجلس النواب كان يعمل عدد ساعات كبيرة جدًا وصل إلى 1330 ساعة خلال 3 أدوار تشريعية مختلفة.





وأكدت "أبو السعد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الإثنين، أن هذا البرلمان قام بدور لم يقم به برلمان سابق على الإطلاق.



