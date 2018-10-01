رئيس جامعة القاهرة: "المسرح بدأ عند الفراعنة وليس في اليونان"

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إن المسرح بالنسبة له هو أبو الفنون والذي يجمع بين الفنون البصرية والسمعية، نافيًا أن المسرح بدأ عند اليونان، ومؤكدًا أن المسرح انطلق من مصر في العصر الفرعوني، ثم استلهمته باقي الحضارات.





وأضاف "الخشت" خلال كلمته في افتتاح ملتقى القاهرة الدولي الأول المسرح الجامعي قبل قليل بمسرح القبة في جامعة القاهرة، أن المسرح يمثل له الكثير، وعلاقته به هي علاقة المتلقي، موضحًا أنه كان يذهب للسينما أو المسرح في أي وقت يشعر فيه بالحزن، وهو ما ينجلي سريعًا، كما أنه كان يكافئ نفسه بزيارة المسرح في حال كان سعيدًا.