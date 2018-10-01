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هواوي ستكشف عن هاتفها "Enjoy 9 Plus" الجديد قريبا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:18 م
هواوي ستكشف عن هاتفها Enjoy 9 Plus الجديد قريبا
Huawei Enjoy 9 Plus
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كشف موقع phonearena بأن شركة هواوي الصينية ستقوم خلال الفترة المقبلة ستقوم بالكشف عن هاتف ذكي جديد وسيكون مخصص "للمتعة".

هاتف Huawei Enjoy 9 Plus من المنتظر أن يتم كشف التفاصيل عنه ربما في مؤتمر هواوي المقبل، وربما في وقت لاحق، وسيتمتع الهاتف بمواصفات عديده من أبرزها ما يلي:–

- شاشة 6.5 إنش من نوع LCD بدقة وضوخ 2340 × 1080 بيكسل.
- معالج ثماني الأنوية من نوع كيرين 710.
- ذاكرة وصول عشوائية بحجم 6 جيجابايت.
- مساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت.
- كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 و 2 ميجابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 16 و 2 ميجابيكسل.
- واجهة EMUI 8.2 المبنية على نظام التشغيل أندرويد أوريو 8.1.
- بطارية 4000 أمبير/ساعة.

كما سيحمل الهاتف مستشعر للبصمة في الجزء الخلفي وبكل تأكيد سيتم تزويد الهاتف بقدرات الذكاء الاصطناعي فيما يخص جانب الكاميرات.
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