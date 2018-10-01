سبق – السعودية | محافظ خليص يكرم "الصبحي" رئيس البلدية
الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:22 مالفجر السعودي
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كرّم محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي، رئيس البلدية، المهندس عماد بن عيد الصبحي؛ نظير نجاح فعاليات حفل اليوم الوطني الـ 88 في ساحة الاحتفالات الكبرى بالمحافظة، والعطاء والجهود المبذولة المميزة.
وقال الصبحي: "إن هذا التكريم داعم للبلدية ومنسوبيها لتقديم المزيد من الجهد لخدمة الوطن، ولاسيما في يوم تاريخي مجيد، وهو يوم توحيد أجزاء المملكة في ظل قيادتنا الحكيمة تحت حكم سيدي خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين، حفظه الله".
المصدر:- صحيفة سبق
كرّم محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي، رئيس البلدية، المهندس عماد بن عيد الصبحي؛ نظير نجاح فعاليات حفل اليوم الوطني الـ 88 في ساحة الاحتفالات الكبرى بالمحافظة، والعطاء والجهود المبذولة المميزة.
وقال الصبحي: "إن هذا التكريم داعم للبلدية ومنسوبيها لتقديم المزيد من الجهد لخدمة الوطن، ولاسيما في يوم تاريخي مجيد، وهو يوم توحيد أجزاء المملكة في ظل قيادتنا الحكيمة تحت حكم سيدي خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين، حفظه الله".
المصدر:- صحيفة سبق
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