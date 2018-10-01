ملتقى المسرح الجامعي الأول وجامعة القاهرة يكرمان يحيى الفخراني (صور)

كرمت إدارة ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي الفنان يحيى الفخراني والتي تحمل الدورة الأولى من الملتقى اسمه، وذلك في حفل الافتتاح الذي انطلق قبل قليل على مسرح القبة بجامعة القاهرة.





كما أهدت إدارة جامعة القاهرة درعها الخاص للدكتور يحيى الفخراني تقديرًا لمشواره الفني.





المهرجان يشارك في فعالياته 14 دولة عربية وأجنبية، هي: مصر، تونس، السعودية، لبنان، المغرب، العراق، سلطنة عمان، الكويت، الأردن، اليمن، المكسيك، أوكرانيا، كندا، استراليا، وتستمر فعالياته حتى 7 أكتوبر وتحتضنها جامعات القاهرة والمنوفية والبريطانية، والمركز الأوليمبي، أكاديمية طيبة، قاعة صلاح جاهين، ومسرح وزارة الشباب والرياضة.