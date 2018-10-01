رفض استئناف باولو جيريرو ضد عقوبة إيقافه

رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية اليوم الإثنين، الاستئناف المقدم من نجم وقائد منتخب بيرو الأول لكرة القدم، باولو جيريرو، ضد عقوبة الإيقاف الموقعة عليه بسبب سقوطه في اختبار للمنشطات.







وأكد أحد المتحدثين باسم المحكمة السويسرية، أن الاستئناف الذي قدمه اللاعب البيروفي تم رفضه، وعلى ضوء هذا سيتأجل الظهور الأول لجيريرو مع ناديه الجديد بورتو أليغري البرازيلي الذي انضم لصفوفه في أغسطس الماضي.







وكان جيريرو عوقب بالإيقاف لمدة 14 شهراً من قبل محكمة التحكيم الرياضي "كاس" بعد أن سقط في اختبار للكشف عن المنشطات عقب المباراة التي تعادلت فيها بيرو 0-0 مع الأرجنتين في أكتوبر 2017 ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كاس العالم 2018 بروسيا.



