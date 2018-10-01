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عاجل.. الأهلي يطلب حكاما من أوروبا لإدارة مبارياته بالدوري

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:10 م
عاجل.. الأهلي يطلب حكاما من أوروبا لإدارة مبارياته بالدوري
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أحمد جمال
 

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، جلسة مساء اليوم، الاثنين، بمقر النادي بالجزيرة.

وقرر خلالها المجلس التصديق على الشئون الخاصة بكرة القدم مع توجيه خطاب إلى اتحاد كرة القدم المصري، إلحاقًا بالخطاب الذي أرسله النادي الأهلي سابقًا بعد أزمة التحكيم في مباراة الإنتاج الحربي. 

حيث أكّد النادي، في خطابه الجديد، ضرورة إسناد مبارياته في الدوري بدءًا من المباراة المقبلة إلى حُكّام من قارة أوروبا، مع استعجال الردّ على الخطاب السابق.

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