يحيى الفخراني لطلبة الجامعات: "اتجوزوا من بعض"

دعا الفنان يحيى الفخراني، جمهور الجامعات للاستمتاع بالمرحلة الجامعية مؤكدًا أنه يستغرب من حديث البعض عن فشل العلاقات الزوجية سريعًا، لافتًا إلى أن الزيجات الحقيقية في الجامعة هي التي تنجح لأن الزوجان يعرفان بعضهما جيدًا طوال سنوات الدراسة، وقال للطلاب: "اتجوزوا من بعض".





وأضاف "الفخراني" خلال كلمته في افتتاح ملتقى القاهرة الأول للمسرح الجامعي أن تعرف على زوجته الدكتورة لميس جابر في جامعة القاهرة، موضحًا أنها حرصت على التواجد معه رغم حالتها الصحية.