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يوسف زيدان: نشأت في مجتمع قاسي جدًا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:10 م
يوسف زيدان: نشأت في مجتمع قاسي جدًا
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كساب أحمد
 
قال الكاتب يوسف زيدان، إن البعض يتخيل أنه شخص هجومي، وهذا غير صحيح، لافتًا إلى أنه لا يعرض في الإعلام سوى جزء بسيط مما توصل إليه من خلال أبحاثه وقراءاته المختلفة.

وأضاف "زيدان"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن كتابته تنحاز دائمًا لنصرة المظلوم، مشيرًا إلى أنه مستمع جيدًا لأي شخص يلجأ إليه لعرض مشكلته.

وأشار إلى أنه يتقبل تجربته الطفولية، ولكنه كان يحب أن يتربى في مسار مختلف كأن ينشأ في جزيرة مثلًا، لافتًا إلى أنه نشأ في مجتمع قاسي جدًا. 
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