يوسف زيدان: نشأت في مجتمع قاسي جدًا

قال الكاتب يوسف زيدان، إن البعض يتخيل أنه شخص هجومي، وهذا غير صحيح، لافتًا إلى أنه لا يعرض في الإعلام سوى جزء بسيط مما توصل إليه من خلال أبحاثه وقراءاته المختلفة.





وأضاف "زيدان"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن كتابته تنحاز دائمًا لنصرة المظلوم، مشيرًا إلى أنه مستمع جيدًا لأي شخص يلجأ إليه لعرض مشكلته.



