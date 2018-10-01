الكويت الأرخص خليجياً في سعر البنزين

ظل سعر البنزين بنوعيه، الممتاز والعادي، في الكويت الأقل على مستوى دول الخليج وذلك بعد أن واصلت دول الخليج الأخرى العمل بسلم للأسعار وفقا لتحرك سعر النفط عالمياً، بينما الكويت اكتفت بزيادة واحدة قبل سنوات.





وأعلنت كل من عمان والإمارات وقطر أسعار البنزين والديزل لشهر أكتوبر الجاري، إذ قامت الامارات وعمان برفع سعر الديزل ورفع سعر البنزين بنوعيه (الممتاز والعادي) مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.





وقامت قطر بتثبيت أسعار البنزين الممتاز والديزل مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، بينما قامت برفع سعر البنزين العادي.





وبالنظر إلى الأسعار المعلنة حافظت الإمارات على أعلى أسعار البنزين في دول الخليج تلتها عمان في المرتبة الثانية ثم قطر ثم السعودية والبحرين فالكويت.





وفي ما يلي جدول يوضح أسعار الوقود في دول الخليج لشهر أكتوبر 2018:



