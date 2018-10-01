جمال عبدالرحيم يفوز بجائزة جامعة بنها التقديرية في المجال العلمي

أعلن مجلس جامعة بنها، برئاسة الدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة، عن فوز الدكتور جمال عبدالرحيم سوسة أستاذ ورئيس قسم التوليد والتناسل والتلقيح الصناعي بكلية الطب البيطري بجائزة الجامعه التقديرية في المجال العلمي.





كما أعلن المجلس فوز الدكتور ابراهيم سمير الخطاب مدرس بقسم الألبان كلية الزراعة بجائزة الجامعة لرسائل الدكتوراه العلمية في المجال العلمي، كما فاز الدكتور ابراهيم التونسي حسين مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس كلية التربيه بجائزة الجامعة لرسائل الدكتوراه العلميه في المجال الأدبي.





وفوز أمنية عبدالمقصود الجندي المدرس المساعد بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي بكلية الطب البيطري بجائزة الجامعه لرسائل الماجستير العلميه في المجال العلمي، ورحاب احمد عبدالحميد المدرس المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بجائزة الجامعة لرسائل الماجستير العلميه في المجال الأدبي.



